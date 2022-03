Dachowanie pijanego kierowcy. Miastczanin trafił do szpitala Sylwia Lis

Prawie 1,5 promila alkoholu miał w organizmie kierowca z Miastka, który około godziny 13.30 doprowadził do dachowania swojego mitsubishi na trasie Koczała – Wilkowo. Dodatkowo 24-letni kierowca nie posiadał prawa jazdy. Mieszkaniec Miastka został zabrany do szpitala. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.