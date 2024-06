Dialog na temat Unii Europejskiej. Spotkanie w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

Dialogi wspólnotowe to doskonała okazja do poznania się, dzielenia się poglądami i doświadczeniami oraz szukania wspólnych rozwiązań na ważne dla wszystkich tematy. Poprzez takie spotkania można lepiej zrozumieć siebie nawzajem, a także miejsce Polski w Unii Europejskiej. W dialogu wezmą udział osoby reprezentujące różne grupy wiekowe oraz posiadające zróżnicowane doświadczenia i opinie na temat Unii Europejskiej. Rozmowa będzie moderowana przez dwóch doświadczonych prowadzących z Fundacji Nowej Wspólnoty, którzy zapewnią sprawny przebieg dyskusji.

- Udział w spotkaniu to doskonała okazja, by wspólnie podyskutować na sporne tematy związane z Unią. To nie tylko szansa na wyrażenie własnego zdania, ale także możliwość zobaczenia, jak można osiągnąć porozumienie mimo różnic w poglądach. Podczas spotkania każdy uczestnik będzie miał okazję wypowiedzieć swoje zdanie i zostać wysłuchanym. Dzięki temu będzie można dowiedzieć się, dlaczego inni mają takie, a nie inne poglądy, co wzbogaca własne zrozumienie tematu i pomaga w budowaniu mostów zamiast murów. Spotkanie ma również charakter edukacyjny i integracyjny. Nikt nie będzie próbował narzucać swoich przekonań, a celem jest pokazanie, jak można normalnie rozmawiać i porozumieć się mimo różnic - informują organizatorzy.