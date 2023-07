Dni otwarte to nowy sposób na przyciągnięcie pracowników. Markos odwiedziło mnóstwo osób

- Z każdym staraliśmy się rozmawiać o szansach, jakie oferuje nasza firma. Tym, co najbardziej urzekło odwiedzających były oczywiście realizowane przez nas wyroby – jachty i łodzie. Ogromne zainteresowanie wzbudziła perspektywa rozwoju, zwłaszcza w tak specyficznych gospodarczo czasach - mówi Kotusiewicz. - Siłą i największym kapitałem naszej firmy zawsze był, jest i będzie człowiek. Cieszymy się, że jest to zauważalne i doceniane przez nasz zespół jak i ludzi, którzy obserwują naszą firmę z zewnątrz - mówi rzecznik.

- Jesteśmy na etapie końcowym budowy nowej hali. Jest ona dedykowana pod nowy produkt – większy. Nasze hale były dostosowane pod produkt pewnej wielkości, o ile elementy związane z kompozytami możemy nadal w tych halach wykonywać, to końcowy montaż, całkowite wykonanie dużych jachtów, już stwarza pewne problemy związane z wysokością hali, czy udźwigu suwnic. Pod tym kątem zaprojektowano nową halę dedykowaną pod łodzie 45-55 stóp, czyli około 15-17 metrów. To są łodzie z najwyższej półki, jeżeli chodzi o wielkość - mówił nam niedawno Cezary Koseski, prezes firmy Markos.

Oznacza to także wzrost zatrudnienia.

- Od lat nasza firma się rozwija i tym samym obserwujemy wzrost zatrudnienia. Nie ukrywam, że jest to nasz główny problem – skąd pozyskać pracowników i jak ich przystosować do naszych procesów produkcyjnych. Zawód u nas pożądany - monter jachtów i łodzi - nie funkcjonuje w naszym szkolnictwie. Podpisaliśmy porozumienie z Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych i staramy się uaktywnić ten kierunek nauczania. Póki co, naszych pracowników musimy najpierw edukować, uczyć poszczególnych procesów produkcyjnych.

Markos zatrudnia ponad tysiąc sto pięćdziesiąt osób.

- Z tego 900 osób to są nasi pracownicy, a około 250 osób to ludzie zatrudnieni przez firmę zewnętrzną - mówił prezes.