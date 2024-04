Dnie otwarte w słupskim Rolniczaku. Szkołę odwiedzili ósmoklasiści [zdjęcia]

W ciągu dwóch dni Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odwiedziło ponad 300 uczniów szkół podstawowych. Mogli się zapoznać nie tylko z ofertą edukacyjna placówki, ale również uczestniczyć w pokazach, warsztatach, eksperymentach i konkursach, które przygotowała kadra pedagogiczna i młodzież szkoły. Chętni mogli też sprawdzić swoją tężyznę fizyczną w szkolnej siłowni. Każdy mógł też skosztować pysznego poczęstunku.

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku to szkoła z 72-letnią tradycją. Pierwsze zajęcia lekcyjne w latach pięćdziesiątych XX wieku odbywały się w baraku przy ulicy Szczecińskiej 79. Na jego miejscu postawiono nowy budynek, służący do dziś, a w 1987 roku oddano do użytku kolejny, tzw. nową szkołę.

Początkowo była to szkoła typowo rolnicza. W miejscu, gdzie teraz są bloki na osiedlu Niepodległości, niegdyś znajdowały się pola, na których uczniowie uczyli się uprawy roślin i hodowli zwierząt. Placówka przez ponad 70 lat istnienia zmieniała swój wygląd, profile nauczania, kierunki działania.