Do słupskiego szpitala trafił robot, który uczy chodzić. Pomoże osobom po udarach

Pan Bronisław to pacjent po uszkodzeniu rdzenia kręgowego z porażaniem czterokończynowym. Przyznaje on, że dzięki wsparciu fizjoterapeutów i nowemu urządzeniu stanął na nogi i bezpiecznie trenuje chód. Efekty już widać - mężczyzna dzięki rehabilitacji już sam stawia pierwsze kroki przy balkoniku.

- Zanim robot do nas trafił pionizowaliśmy pacjentów przy schodach. Teraz jest to o wiele łatwiejsze - nie my musimy podtrzymywać chorego, tylko jest on zabezpieczony przez specjalną uprząż i odciążony dynamicznie, co gwarantuje większe bezpieczeństwo. Sam robot to taka bramka, która śledzi ruch pacjenta przy poruszaniu się, umożliwia ustawienie kilku prędkości, a nawet ułożenie toru przeszkód, który pacjent może bezpiecznie pokonywać przy asekuracji robota – mówi Oskar Wierzbicki, fizjoterapeuta z Oddziału Rehabilitacyjnego i Rehabilitacji Neurologicznej słupskiego szpitala.