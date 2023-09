Dobiega końca budowa mieszkań komunalnych przy ul. Płowieckiej w Słupsku. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nich już w przyszłym roku

Budynki przy ul. Płowieckiej 1 i 2 składać się będą łącznie z 57 lokali – 17 mieszkań jednopokojowych, 26 mieszkań dwupokojowych (w tym trzech dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych) i 14 mieszkań trzypokojowych (w tym trzech dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych). Dla przyszłych najemców przygotowane zostaną „pod klucz” – wystarczy wyposażyć je we własne meble, by były gotowe do zamieszkania. Dwa z przygotowywanych mieszkań przekazane zostaną Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, zamieszkają w nich rodziny zastępcze.

Inwestycja wkracza już w końcowy etap – jest szansa, że pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nowych lokali jeszcze pod koniec bieżącego roku.