Dobrze rozpocząć nowy rok! Grupa Sierleccy Czarni zagrają w Stargardzie

Dobra passa podopiecznych Mantasa Cesnauskisa trwa. Trzy wygrane z rzędu napawają kibiców w Słupsku dużym optymizmem, szczególnie biorąc pod uwagę wielkości tych dwóch ostatnich. Najpierw Czarni pewnie pokonali w Warszawie Dziki 96:83, następnie bez większych problemów rozprawili się w Gdyni z Arką 84:67.

Ogromna w tym zasługa nowego zawodnika drużyny ze Słupska Donatasa Sabeckisa, który w trzech do tej pory rozegranych meczach zanotował na swoim koncie aż 24 asysty, a przecież to ich mała liczba była jedną z największych bolączek słupszczan w początkowej fazie sezonu. Przy nowym rozgrywającym niesamowicie odżył też Michael Caffey, który w tylko dwóch ostatnich pojedynkach zdobył aż 47 punktów trafiając 19 z 32 oddanych rzutów.

Spójnia to zespół o dużym potencjale ofensywnym będącym ostatnio jednak w gorszej formie. Z ostatnich siedmiu ligowych meczów stargardzianie wygrali tylko dwa do tego ten ostatni z Dzikami w naprawdę słabym stylu. Liderem punktowym drużyny poprowadzonej przez Sebastiana Machowskiego jest Devon Daniels IV, który co mecz zdobywa średnio ponad 17 punktów.

Początek meczu w sobotę (6 grudnia) o godzinie 17 30 w Stargardzie. Bezpośrednia transmisja od godziny 17:20 na kanale Polsatu Sport News.