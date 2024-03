Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! 25.03.2024

Skierowanie do szpitala

Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, to skierowanie do szpitala może wystawić nam każdy lekarz. Dotyczy to nie tylko tych, u których leczymy się w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie będzie problemu jeśli taki dokument wystawi nam również specjalista podczas wizyty prywatnej. Ze skierowaniem należy się wybrać do wybranej placówki, a następnie udać do rejestracji.

Możemy zostać skierowani do dowolnego szpitala w Polsce, o ile ten ma podpisaną umowę z NFZ. W przeciwnym wypadku za leczenie zapłacimy ze swojej kieszeni.

Potrzebne dokumenty

Warunkiem koniecznym przyjęcia do szpitala jest posiadanie następujących dokumentów:

Skierowanie do szpitala

Dowód tożsamości

Dokumentacja medyczna

Wyniki badań diagnostycznych

Co należy- zabrać do szpitala?

Oprócz wspomnianych dokumentów, powinniśmy posiadać w swojej torbie, niezbędne rzeczy, które są niezbędne podczas przebywania na oddziale. Możemy zaliczyć do nich: