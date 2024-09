Dożynki powiatowe w Swołowie już w tę sobotę. Wiemy, kto wystąpi na imprezie

Dożynki to uroczystość, podczas której są kultywowane pomorskie tradycje. To też czas na poznanie i docenienie twórczości kół gospodyń wiejskich rywalizujących w konkursach na wieńce dożynkowe. Wtedy ogłaszane są najpiękniejsze i najbardziej wyróżniające się spośród innych rzeźby z plonów ziemi. Dodatkowo święto gromadzi mieszkańców i mieszkanki z całego regionu, a regionalni wystawcy i wystawczynie przekonują do swoich produktów.



– Dla Gminy Redzikowo Święto Plonów ma szczególne znaczenie, gdyż rolnictwo stanowi w naszej gminie jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki i opiera się na wspólnej pracy całych rodzin. Dożynki są zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników, stanowią czas refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie – aby było z czego dożynkowy chleb upiec i aby go sprawiedliwie podzielić – mówi Barbara Dykier, wójt Gminy Redzikowo.