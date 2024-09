Dożynki w gminie Kępice. Zabawa w sołectwie Pustowo [zdjęcia]

Plac dożynkowy w Pustowie zapełniły kramy wszystkich sołectw oraz miejscowych kół gospodyń wiejskich, na których oferowano lokalne przysmaki i napoje. Było kolorowo, smacznie i radośnie.

Święto plonów rozpoczęło się barwnym korowodem. Następnie odprawiona została uroczysta msza polowa, podczas której podziękowano za obfite plony.

- To jest święto całej gminy, najważniejsze w całym roku - mówi Magdalena Majewska, burmistrz Kępic. - Cieszę się, kiedy patrzę na kolorowe stoiska, przepyszne potrawy, przygotowane z niezwykłą starannością, na uśmiechnięte twarze integrujących się mieszkańców poszczególnych sołectw. Wiem, że wszyscy włożyliście w organizację dożynek ogrom pracy. To dzięki Wam to święto jest tak radosne.