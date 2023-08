Dożynki w Zapceniu z przytupem. Orkiestra, wieńce i góralska kapela (WIDEO)

Wczoraj (27.08) wszystkie drogi prowadziły do Zapcenia. W tej niewielkiej miejscowości niedaleko Lipnicy odbyły się Dożynki Gminy Lipnica. Od samego wjazdu do miejscowości gości witają przepiękne dekoracje oraz żartobliwe hasła. Widać, że rolnicy włożyli ogrom pracy w ich przygotowanie.

Uroczysta msza i korowód

Od myszki do cesarza

- Ja tymi dożynkami żyję już chyba od pół roku - mówi Wojciech Megier, przewodniczący Rady Gminy Lipnica, współorganizator imprezy. - A od czerwca to już zupełnie. Susza była w tym roku dosyć znaczna, w naszym rejonie są najuboższe ziemie, nie ma snopków, nie ma słomy. Zastanawiałem się jak te dożynki "ustroić". Słuchałem niektórych mieszkańców wsi: jak się się w ogóle uda? Jak my to zrobimy? Spotkaliśmy się z radą sołecką i jakaś wizja mi się w nocy przyśniła. I podczas tego spotkania te hasła leciały już "jak z rękawa". Bardzo nie chciałem, aby to były hasła polityczne, aby nikogo nie obrażały i miało być w nich jak najwięcej humoru.

Oczywiście było mnóstwo atrakcji dla dzieci, stoiska z rękodziełem, a także pyszne jedzenie.