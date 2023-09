Drugi lot polskiej rakiety Perun ponownie w Ustce. Kiedy start?

„Jesteśmy w pewnym sensie uzależnieni od harmonogramu ćwiczeń na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce (Pomorskie), natomiast pierwszą opcją dla nas jest wtorek w godzinach popołudniowych. To, czy polecimy, zależy oczywiście od wiatru na pułapie 10 km i ogólnie od warunków pogodowych, ale po pierwszym locie, który miał miejsce w czerwcu, jesteśmy dobrej myśli. Zebraliśmy sporo danych, wprowadziliśmy pewne korekty, teraz chcemy to wszystko sprawdzić” – mówił.

W środę, 21 czerwca, z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce wystrzeliła polska rakieta Perun skonstruowana przez firmę SpaceForest z Gdyni. To historyczny dzień dla polskiej astronautyki.

„Tak naprawdę naszym celem jest nie tyle pułap, na jaki wzniesie się rakieta, co precyzja lądowania i poruszanie się rakiety po trajektorii. Ułożyliśmy sobie scenariusz testowy, żeby wystrzelić tę rakietę na wysokość 60 km. Dzięki temu będziemy mogli również przetestować odpowiednią prędkość poruszania się w wyższych warstwach atmosfery, jak również odpowiednie ustawienie rakiety w trakcie powrotu na Ziemię. Oczywiście cały czas mamy rękę na +czerwonym przycisku+, ponieważ śledzimy rakietę. Jeżeli okaże się, że jakiekolwiek czynniki spowodują skierowanie rakiety poza obszar poligonu, będziemy zmuszeni przerwać misję i zapewne odzyskać ją wcześniej” – wskazał Marcin Sarnowski.

Rozmówca PAP podkreślił, że podczas poprzedniego lotu wszystkie systemy zadziałały tak jak powinny. „Okazało się, że musimy wprowadzić pewną korektę związaną z kontrolowaniem pozycji rakiety podczas lotu i zobaczymy, jak ona zadziała podczas najbliższej próby. W międzyczasie przeprowadziliśmy dwa loty mniejszą rakietą, podczas których testowaliśmy wszystkie algorytmy. Wygląda to dużo lepiej i mamy nadzieję, że wprowadzona korekta pozwoli nam tym razem kontynuować lot na wyższy pułap” – powiedział.

Jak zaznaczył Sarnowski, uruchomienie systemu przerywania misji podczas poprzedniego lotu pozwoliło na odcięcie dopływu utleniacza i sprowadzenie Peruna na Ziemię. „Dzięki temu odzyskaliśmy rakietę i po drobnym liftingu jest ona zdatna do dalszego użytku. Oczywiście sama procedura przerywania misji powoduje, że pewne działania w rakiecie są uaktywniane, co skutkuje tym, że niektóre elementy muszą być potem wymienione, ale jest to kwestia drobnych prac technicznych, które już przeprowadziliśmy” – dodał.