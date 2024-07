DRUTEX z Bytowa z kolejnym w kolekcji Diamentem Forbesa

Po raz szesnasty, w porozumieniu z redakcją magazynu „Forbes”, analitycy firmy Dun & Bradstreet Poland opracowali zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce. W tym gronie po raz kolejny znalazł się DRUTEX S.A. Decydowała dynamika przychodów i zysku netto. DRUTEX znalazł się w kategorii przedsiębiorstw z obrotami przekraczającymi 200 milionów złotych rocznie.

W hotelu Radisson Blu w Sopocie odbyło się uroczyste spotkanie laureatów rankingu Diamenty Miesięcznika Forbes z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W regionie DRUTEX jest liderem branży stolarki okienno-drzwiowej.

DRUTEX to obecnie marka o zasięgu globalnym. Produkty spółki trafiają po ponad 40 krajów, w tym, poza Europą, tak odległych, jak USA, Meksyk, Chile czy Australia. Hale opuszcza codziennie do pięciu tysięcy okien, a każde jest „szyte na miarę”, na indywidualne zamówienie. Po całej Europie rozwozi je flota ponad 650 nowoczesnych pojazdów. To właśnie dzięki niej, a także nowoczesnemu zapleczu technologicznemu i niezależności produkcyjnej, DRUTEX oferuje dziś najkrótszy czas realizacji zamówień - 7 dni na terenie całej Europy.