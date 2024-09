Duże powodzenie Żywej Biblioteki. Ludzi - książki można było wypożyczyć na pikniku stowarzyszenia Słupsq Plus Anna Czerny-Marecka

Po latach przerwy do Słupska wróciła Żywa Biblioteka. To okazja do porozmawiania z ludźmi z różnych przyczyn, np. niepełnosprawności, objętych stereotypami. Okazją do jej reaktywacji był Pikniq+ zorganizowany w Słupsku przez stowarzyszenie Słupsq Plus. Impreza, przeciwko której protestowały środowiska prawicowe, przebiegła spokojnie. A jednym z czytelników Żywej Biblioteki był nawet pomorski poseł Konfederacji.