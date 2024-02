Dwa groźne pożary w powiecie bytowskim. Strażacy apelują o czyszczenie kominów

Nie ma dnia, aby strażacy z powiatu bytowskiego nie wyjeżdżali do pożarów przewodów kominowych. W ostatnim czasie gasili pożary m.in. w Rekowie w gminie Bytów oraz Zielinie w gm. Trzebielino. W obu przypadkach ogień udało się szybko opanować i nie doszło do większych strat. Na szczęście nikomu też nic się nie stało. Strażacy apelują o systematyczne czyszczenie przewodów kominowych.

Jak zapobiegać i postępować z pożarem sadzy?

- Często pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami przez użytkowników kominów - wyjaśniają strażacy. - Podstawowym i najważniejszym błędem jest brak czyszczenia przewodów dymowych. Jednak to nie wszystko. Palenie w piecu śmieciami, mokrym drewnem również prowadzi do osadzania się cząsteczek sadzy. Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego. Przed sezonem grzewczym jak również w trakcie niego należy rzetelnie przeprowadzać kontrolę stanu technicznego przewodu kominowego. Sprawdzamy wtedy drożność oraz szczelność komina. Gdy nagromadzona jest sadza, należy ją niezwłocznie usunąć, a jeżeli napotkamy na pęknięcia przewodu należy go naprawić lub zgłosić to kominiarzowi, który sprawdzi stan komina.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym. Wysoka temperatura lub ogień wydobywający się z szczelin komina może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Przez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych może dostać się również dym oraz dwutlenek węgla.