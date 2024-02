Dwadzieścia lat pasji i tradycji. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi jubileusz

Przez dwie dekady SUTW był drugim domem dla seniorów z regionu słupskiego – seniorów głodnych wiedzy, nowych doświadczeń i kontaktów z rówieśnikami. Choć pandemia spowodowała, że rozwój instytucji zahamował, nie oznacza, że Uniwersytet stoi teraz w miejscu. Wręcz przeciwnie – przyjmowani są kolejni słuchacze, organizowane kolejne zajęcia i wycieczki.

- Po pandemii, w 2022 roku Uniwersytet odżył. Przyjęliśmy na przełomie 2023-2024 roku ponad 50 osób. To są osoby nowe, które coś świeżego do Uniwersytetu wprowadzają. Mają inne zainteresowania. Natomiast bardzo sobie cenimy doświadczenia osób, które są z nami długo. To są ludzie, którzy nam przypominają, że nie ma co się wycofywać w tym wieku, siedzieć w domu, tylko trzeba coś ze sobą zrobić – mówi w rozmowie z „Głosem” Grażyna Rzepnikowska, prezes SUTW.