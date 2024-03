Działki ogrodnicze na sprzedaż w Słupsku i okolicy. Szukasz działki na ROD? Zobacz najciekawsze oferty na OLX (zdjęcia) 23.03.2024

Działka ogrodniczo-rekreacyjna ROD w Słupsku15 000 złOdstąpię prawo do dzierżawy działki ogrodniczo-rekreacyjną ROD w Słupsku przy ul. Gdańskiej (ROD im. mjr. Sucharskiego) . Działka uprawiana przeze mnie od ok. 20 lat. Znajdują się na niej drzewka i krzewy owocowe tj. czereśnia, jabłoń, agresty, jagody kamczackie i amerykańskie, porzeczki, winogron, maliny oraz drzewka i krzewy iglaste, ogrodzona częściowo żywopłotem. Altanka wykonana jest z drewna podkładowego, wyłożona z zewnątrz panelami PCV a w wewnątrz w części socjalnej drewnianą boazerią. Oprócz pomieszczenia socjalnego altanka posiada osobne pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy, który pozostaje u nowego nabywcy. Ponadto dokładam w cenie akumulatorową kosiarkę do trawy i piłę do żywopłotu. Na teren działki doprowadzona jest woda oraz istnieje możliwość doprowadzenia z pobliskiej skrzynki dedykowanej specjalnie dla tej działki, prądu elektrycznego. Zamieszczone zdjęcia obrazują stan działki z zeszłego sezonu (2023r.)

