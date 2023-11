Dzieje się! Najbliższe wydarzenia festiwalu Miejsce Kobiet w Słupsku

Wtorek (28 listopada) to trzy filmy w Rejsie: „How to Have Sex” (godz. 20.30) i „Siostrzeństwo Świętej sauny” (godz. 13), „Saint Omer” (godz. 18).

W sobotę, 25 listopada, o godzinie 17, a w niedzielę, 26 listopada, o godzinie 13 w kinie Rejs zobaczymy film dokumentalny „Dziewczyńskie historie”. Jego bohaterki - 11-letnia Jagoda i 13-letnia Zuzia - to najlepsze przyjaciółki z osiedla. Obydwie zaczynają dojrzewać, a miesiączka, zmieniające się ciało, chłopaki i plany na przyszłość to główne tematy ich rozmów. Reżyserka Aga Borzym i operatorka Katarzyna Baraniewicz z uwagą przysłuchują się ich dyskusjom, z wyczuciem i empatią próbując uchwycić ten niezwykły moment przejścia z dzieciństwa w nastoletniość, z dziewczeństwa w kobiecość. Uwaga! Po niedzielnym seansie o godz. 17 odbędzie się spotkanie z twórczyniami filmu.

W środę, 29 listopada, w kinie Rejs obejrzymy „Siostrzeństwo świętej sauny” (godz. 18) oraz „Saint Omer” (godz. 20).

W czwartek, 30 grudnia, o godz. 18 Rejs zaprasza na film „Imago” w reżyserii Olgi Chajdas. To wielowymiarowy, postpunkowy dramat psychologiczny o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u. To opowieść o inności, pragnieniu wolności, nieprzystosowaniu do otoczenia. O seksie, młodości i medytacji. Przede wszystkim jednak o głębokiej i nieoczywistej więzi między matką a córką. Historia rozpoczyna się w Trójmieście w 1987 roku, a kończy w 1989, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. Jej tłem jest buntownicza trójmiejska scena muzyczna końca lat 80., kulturalny i społeczny fenomen tego okresu i zapowiedź rewolucyjnych zmian w Polsce. „Imago” to mocne i głośne kino o różnych odcieniach transformacji oraz portret kobiety, jakiego w polskim kinie jeszcze nie było.

Po projekcji organizatorzy zapraszają na spotkanie a aktorką Leną Górą. Jest ona obecnie jedną z najciekawszych i najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia. Nie tylko występuje przed kamerą, ale jest również producentką i współscenarzystką. Jej Roving woman, zrealizowana wspólnie z Michałem Chmielewskim, miała światową premierę na festiwalu Tribeca w Nowym Jorku. Za kreację stworzoną w inspirowanym historią jej matki Imago została uhonorowana nagrodą za główną rolę kobiecą na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a także otrzymała nominację do nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.

