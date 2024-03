Dzień Kobiet 2024. Te memy rozbawią Cię do łez. Sprawdź z czego śmieją się internauci! 08.03.2024

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet obchodzone jest co roku 8 marca. Święto to, zostało ustanowione po to, aby zwrócić uwagę na temat równouprawnienia płci i pomoc kobietom w domaganiu się sprawiedliwości. W Polsce Dzień Kobiet to święto bardzo popularne. Mężczyźni składają kobietą życzenia, podarowują kwiaty lub inne upominki.

Jak obchodzony jest Dzień Kobiet?

Dzień Kobiet ma znacznie odleglejsze korzenie niż nam się wydaje. Pierwszy raz święto kobiet było obchodzone w Ameryce pod koniec lutego w 1909 roku. W następnym roku ustanowiono, że Dzień Kobiet będzie przypadał cyklicznie na 8 marca.

Dzień Kobiet świętowany jest w wielu krajach świata, na różnych kontynentach i w różnych kulturach.

Dzień Kobiet - memy

Memy na Dzień Kobiet mogą okazać się śmiesznym dodatkiem do tego święta. Może okazać się, że na obrazkach znajdziecie jakieś zabawne sytuacje, które wam się przydarzyły. Internauci nie mogli przegapić okazji, aby stworzyć śmieszne obrazki i podzielić się nimi w internecie. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz memy. Gwarantujemy, że uśmiejecie się po pachy!