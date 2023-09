Dzień Mieszkańca w Ustce. Zabawa, sport, muzyka i biesiada

- Impreza odbędzie się na placu integracyjnym przy OSiR przy ulicy Grunwaldzkiej. Zaplanowano wiele atrakcji. Od godziny 16 ruszy strefa dla dzieci – dmuchane zjeżdżalnie, animacje, gry i zabawy, stoisko z kolorową watą cukrową i popcornem. Dla rodziców i opiekunów: stolik kawowy i pyszne ciasta upieczone przez urzędników. Będzie też fotobudka 360 – do domu można zabrać piękną pamiątkę. O 18 ognisko z kiełbaskami – zachęca do udziału w imprezie Eliza Mordal, rzeczniczka usteckiego ratusza.

W czasie imprezy będzie można odwiedzić stoiska urzędu, spółek miejskich - UTBS, Wodociągów Ustka, ZGK w Ustce, instytucji i firm. To okazja na przykład do złożenia wniosku lub przedłużenia Usteckiej Karty Mieszkańca (należy mieć przy sobie pierwszą stronę PIT). Urzędnicy udzielą też informacji o dopłatach do inwestycji ekologicznych - wymiana pieca, systemów gromadzenia wody z budżetu miasta, a także o programie „Ciepłe mieszkanie”.