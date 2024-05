Dzień Otwarty w Liceum wojskowym w Redzikowie

Liceum w Redzikowie ma status szkoły z Oddziałami Przygotowania Wojskowego. Co to oznacza? Uczniowie dzięki dotacjom z Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymują bezpłatnie umundurowanie. Mogą liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej, czyli będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej i kiedy złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy. Uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej. Zostaną przyjęci na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty w trakcie rozmów rekrutacyjnych – ujęte we wszystkich uchwałach akademii wojskowych). Mają także możliwość udziału w programie Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej jako absolwent OPW.