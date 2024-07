Eko-Color wybuduje nową fabrykę pod Bytowem. Będą nowe miejsca pracy

Zakład na miarę XXI wieku

- Dzisiejsza uroczystość, symboliczne rozpoczęcie inwestycji to kamień milowy w rozwoju spółki Eko-Color - mówił podczas uroczystości Krzysztof Dyks. - W 2014 roku rodzina Bubenhofer stała się właścicielem Eko-Color. A już w 2015 roku rozpoczęliśmy rozbudowę zakładu przy ulicy Sucharskiego w Bytowie. Powstała nowa sala produkcyjna, magazyny, wspaniale wyposażone laboratorium. Teraz przyszedł czas na kolejne inwestycje. To tu w Udorpiu na tej działce o powierzchni blisko 12 hektarów już za kilkanaście miesięcy powstanie zakład o powierzchni blisko 10 tysięcy metrów kwadratowych. Zbudowany zostanie duży magazyn, budynek produkcyjny oraz budynek biurowo-socjalny. Konstrukcja zakładu będzie modułowa, dzięki czemu w przyszłości będzie możliwość dalszej jego rozbudowy. Zakład będzie wyposażony w nowoczesny park maszynowy. Bardzo duży nacisk położymy na automatyzację procesu produkcji.

Na uroczystości obecni byli bytowscy samorządowcy m.in.: Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski, Przemysław Kraweczyński, wiceburmistrz Bytowa, Ryszard Sylka, były burmistrz i obecny radny miejski.

- Udorpie „nie do poznania”. Tak pewnie powiemy za kilka lat, a stanie się to za sprawą planowanych dużych inwestycji produkcyjno-przemysłowo-usługowych. Jedna z nich swój początek będzie datowała na 1 lipca, kiedy to dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej hali produkcyjnej firmy Eko-Color. Stało się to możliwe m.in. dzięki objęciu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dużego obszaru (68 ha) w Udorpiu, na południe od rozwidlenia dróg w kierunku na Chojnice i Studzienice - mówił Ryszard Sylka.