Emerytury stażowe 2023. Od kiedy wejdzie w życie i jakie będą zasady. Kto będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę w 2023? 15.11.2023

Emerytury stażowe od ZUS już w 2023 roku?

Emerytury stażowe to projekt ustawy mówiący o tym, że mężczyźni mogliby w Polsce przechodzić na emeryturę posiadając 40 letni staż pracy. Jeśli chodzi o kobiety to do pobierania emerytury to upoważniałby je staż pracy wynoszący 35 lat. Warto zaznaczyć, że w takim przypadku wiek osoby nie miałby żadnego znaczenia. Taki okres pracy upoważniający do przejścia na emeryturę zakładał projekt NSZZ Solidarność. W projekcie prezydenckim czytamy, że wiek ten odpowiednio wynosiłby 39 dla kobiet i 44 dla mężczyzn. Oba projekty nie doczekały się jak na razie uchwalenia.

W Polsce obowiązuje wiek emerytalny: