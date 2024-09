Energa Icon Sea Czarni Słupsk rozegrała pierwszy sparing. Kociewskie Diabły pokonane

Energa Icon Sea Czarni Słupsk rozpoczęła przygotowania do zbliżającego się sezonu. Wszyscy koszykarze są na miejscu i są do dyspozycji trenera Mantasa Cesnauskisa. W miniony weekend został zorganizowany mecz sparingowy. Do Słupska przyjechał zespół Kociewskich Diabłów ze Starogardu Gdańskiego. Górą okazali się gospodarze, którzy wygrali zasłużenie 85:73. W Czarnych prym wiedli głównie gracze zagraniczni.

Energa Icon Sea Czarni Słupsk - Dom SKS Fulimpex Starogard Gdański 85:73 (23:17 | 17:18 | 24:23 | 21:15)

Czarni: Justice 18, Jackson 16, Stein 15, Ford 12, Bates 6, Tomczak 6, Dziemba 5, Musiał 3, Nowakowski 3, Czoska 1, Klocek 0.

Słupski klub informuje również o sprzedaży 1000 karnetów na zbliżający się sezon!