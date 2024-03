Ewakuacja sklepu w Kobylnicy. Nastąpił wyciek gazu przemysłowego [zdjęcia]

Interwencja miała miejsce przed południem z sklepie Top market przy ul. Głównej w Kobylnicy. Nastąpiło tam rozszczelnienie butli z argonem służącym do pakowania produktów spożywczych.

- Do akcji skierowano siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Konieczna była ewakuacja personelu i klientów. Jedna osoba została lekko poszkodowana. Została odwieziona do szpitala – poinformował nas mł. kap. Piotr Basarab, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Działanie strażaków polegało na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na miejsce przyjechali również ratownicy medyczni i ekipa pogotowia gazowego.

Argon jest gazem szlachetnym. Jest nietoksyczny, bezbarwny, bezwonny i jest cięższy od powietrza. Choć jest nietoksyczny to jednak ma zdolność do wypierania tlenu niezbędnego do oddychania.

Ze względu na swoje właściwości argon ma m.in. zastosowanie w produkcji spożywczej – zapewnia atmosferę ochronną.