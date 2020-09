FAME MMA 7 STREAM ONLINE. Gdzie oglądać FAME MMA7? Gdzie kupiić i ogladać na żywo galę FAME MMA 7 ONLINE Live?

FAME MMA 7 odbędzie się 5 września. TRANSMISJA z FAME MMA 7 przewidziana jest jedynie w usłudze PPV. Nabyć ją można na oficjalnej stronie federacji famemma.com. FAME MMA 7 CENA. Dostęp do transmisji można nabyć od 19,99 zł. Aby ją wykupić należy posiadać konto na podanej wcześniej stronie. FAME MMA 7 rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:00.

FAME MMA powraca po niemal półrocznej przerwie. Do tej pory walki w oktagonie celebrytów cieszyły sie bardzo dużą popularnością. Jedyną możliowścią obejrzenia walk jest transmisja ONLINE w Internecie, wszystko jak wiadomo, przez pandemię koronawirusa.

Fani FAME MMA 7 z pewnością czekają na główne walki wieczoru czyli pojedynek Paweł “Popek Monster” Mikołajuw vs. Damian “Stifler” Zduńczyk. Ciekawie zapowiada się również bój Marta “Linkimaster” Linkiewicz vs. Marta “Martirenti” Rentel. Emocji nie zabraknie również w walce Dariusz “Lew” Kaźmierczuk vs. Marcin Najman.

Gdzie można kupić PPV Fame MMA 7 stream Online?

