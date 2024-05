Fantastyczny wernisaż w Ustce. Sztuka z górnej półki zagościła tu na dobre

Adam Jakubiak mówił też o rozmowie artysty z dziełem, o atmosferze towarzyszącej twórcy i o roli sztuki w życiu codziennym. Sztuki, bez której nie można przecież żyć.

Z kolei Tomasz Klimczyk, komisarz pleneru, przedstawił artystów malarzy, którzy przyjechali do Ustki z różnych miast w Polsce i zachęcał do kupna ich prac.

- Dziękuję Beacie i Adamowi za to, że są wspaniałymi gospodarzami pleneru, mecenasami sztuki i kolekcjonerami – zakończył, zapraszając do obejrzenia wystawy.

Jak to jest, gdy artysta kończy obraz i żegna się z nim? Czy to radość, czy smutek, kiedy dziecko idzie do obcych ludzi?

- To zależy, z którym obrazem – śmieje się Mira Skoczek-Wojnicka, laureatka wielu konkursów polskich i zagranicznych. - Są takie obrazy, których w ogóle nie sprzedajemy, tylko mamy we własnej kolekcji rodzinnej, bo są dla nas ważnymi krokami milowymi w twórczości, z jej poszczególnych etapów, bo wiadomo, że też się zmieniamy. Te obrazy zostają, by zrobić wystawę retrospektywną. Dlatego pracownie są zapchane do imentu. Ale jeżeli obrazy idą do dobrych, fajnych ludzi, to nie żal. Jednak te kontakty z klientem są obcięte, jeżeli obraz wstawia się do galerii, to nie wiadomo, gdzie wylądował.