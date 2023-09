Felieton. Pani prezydent Słupska rozkłada czerwony dywan

Bulwersujący w całej sprawie jest fakt, że rzeczniczka żadnych konsekwencji nie poniesie. Twardo broni jej Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. Jest to obrona kuriozalna i naruszająca prawidła logiki. Otóż pani prezydent wychodzi z założenia, że urzędnikowi w internecie wolno wszystko, o ile nie publikuje tam treści związanych ze swoją pracą i pod nazwiskiem. „Podkreślam raz jeszcze - występowała tam nie jako Monika Rapacewicz, rzeczniczka prezydenta miasta Słupska, tylko miała swój pseudonim” - stwierdziła Krystyna Danilecka-Wojewódzka na cotygodniowej konferencji prasowej. Faktycznie, Monika Rapacewicz używała w sieci pseudonimu Stella Russel i - wedle pani prezydent - to wystarczy, by… nie ponosiła odpowiedzialności za swoje słowa i obrażanie tych, którzy prezentują inną wizję Polski niż ordynarna Stella. Reasumując: słupscy urzędnicy po godzinach pracy mogą wszystko, niczym nieograniczona wolność, brak zasad i norm etycznych. Pani prezydent - z mocy swojego urzędu - daje im rozgrzeszenie i jednocześnie wskazówkę: wystarczy, by... używali pseudonimu i poza godzinami pracy. Ewentualnie, jeśli coś mimo wszystko wyjdzie na jaw, wtedy pani prezydent „uczuli” i „pouczy” - pro forma, by się jacyś przeciwnicy wolności nie czepiali.