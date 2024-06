Finał akcji „Świeć się z Energą”. Nagroda trafiła do rodzin zastępczych w Słupsku

- „Świeć się z Energą” to inicjatywą, którą prowadzimy od kilkunastu lat na terenie całej Polski, wszędzie tam, gdzie mamy własną infrastrukturę – mówi Jarosław Kozłowski, koordynator projektu „Świeć się z Energą” . - Staramy się dzielić wypracowanymi zyskami w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Akcję „Świeć się z Energą” prowadzimy od 15 lat, polega ona na tym, że co roku zachęcamy, aby głosować na miasta najładniej oświetlone. Plebiscyt od wielu lat prowadzimy z grupą Polska Press, która ma odpowiednie doświadczenie i narzędzia, aby takie plebiscyty przeprowadzać w transparentny sposób. Wygrywają te miasta, w których mieszkańcy potrafią się zaangażować. Laureaci otrzymują nagrody na cele charytatywne i dobroczynne – jest to voucher na kwotę 10 tys. zł, który można zrealizować, kupując sprzęt AGD. W gestii miasta, które wie, komu ten sprzęt najlepiej posłuży, jest przekazanie voucheru wybranej instytucji. Zwycięzca ogólnopolski otrzymuje 50 tys. zł, które można przeznaczyć na przykład na instalację fotowoltaiczną dla domu dziecka. W tym roku zwycięzcą ogólnopolskim jest Legnica – mówi Jarosław Kozłowski.

- Z wielką radością i dumą przekazuję ten czek na ręce Marcina Tredera, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie w Słupsku. Kiedy zastanawialiśmy się, komu przekazać tę nagrodę wygrana przez mieszkańców Słupska, pomyśleliśmy, że pomocy potrzebuje projekt, który od wielu lat promujemy bardzo – rodzin zastępczych. Dziecko powinno mieć takie warunki rozwoju, aby mieć rodziców, nawet jeśli są to rodzice zastępczy. Dlatego takim dwóm rodzinom postanowiliśmy przyznać ten czek, kupując rzeczy niezbędne. Ponieważ jesteśmy krótko po oddaniu tego budynku przy ul. Płowieckiej, wybudowanego w ramach rewitalizacji, to te rodziny otrzymują od nas najpierw mieszkania komunalne, a teraz wyposażenie tych mieszkań – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. - Pragniemy tu podziękować mieszkańcom Słupska, którzy głosowali na tę naszą piękną iluminację świąteczną – dodaje prezydentka.

MOPR zakupy już zrobił.

- Sprzęt AGD już kupiliśmy i trafił on do dwóch mieszkań. Piecza społeczna przeżywa trudny okres, każdy taki gest jest bardzo pożądany. Do obu rodzin trafiły te same sprzęty. Zakupiono dwie lodówki, dwa okapy, dwie kuchenki mikrofalowe, dwa odkurzacze, dwa zestawy garnków i dwie suszarki do ubrań. W obu mieszkaniach w rodzinach zastępczych zamieszka w sumie ośmioro dzieci - mówi Marcin Treder, dyrektor MOPR w Słupsku.

Julia Nowak jest młodą mamą – ma własnego synka i troje dzieci, dla których jest mamą zastępczą – dwie dziewczynki: 6-letnią i 4-miesięczną i chłopca 4-letniego. Czwarte trafi do niej lada moment. Zakupiony sprzęt już służy w jej mieszkaniu.