Finał Ligi Powiatowej LZS w Kobylnicy. Grały dzieci z rocznika 2015 i młodsze (zdjęcia)

- Rywalizacja, tak jak we wszystkich poprzednich turniejach ligowych obywała się na zasadzie gry „każdy z każdym” bezwynikowo. Po zakończonym turnieju wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe statuetki a drużyny otrzymały puchary za uczestnictwo w lidze. Przypomnijmy, że rozgrywki odbyły się w nietypowej formule. Mecze odbywały się na boiskach naturalnych, sztucznych, na piasku (beach soccer) i hali. Turniej w roku 2023 skierowany był do dzieci z roczników 2015/2016 a każda drużyna mogła desygnować do gry 20 dzieci. Mecze sędziowali trenerzy poszczególnych drużyn. Łącznie rozegrano 8 turniejów i 72 mecze, w których brało udział niemal 80 zawodniczek i zawodników. Mogliśmy zobaczyć niezliczoną ilość bramek, zwodów, pojedynków, parad bramkarskich a przede wszystkich uśmiechów i radości z gry - opowiada Rafał Mikucki, trener słupskiego Salosu i organizator imprezy.

- Celem, który przyświecał powstaniu ligi, było zapewnienie wysokiej intensywności i unikanie długiego oczekiwania na grę. Dlatego w większość miejsc w których grano, przygotowane były 3 boiska - dwa dla pierwszych kadr i jedno dla rezerwowych lub młodszych. Dzięki temu wszyscy którzy przyjechali grać, grali (bez względu na stopień zaawansowania i umiejętności) i to w znacznym wymiarze czasowym. Dla większość był to pierwszy kontakt z rozgrywkami w formule ligi, a poziom z turnieju na turniej stale się podnosił. Liga zdobywa coraz większe grono miłośników tej formy rywalizacji, a na trybunach pojawiała się coraz większa liczba kibiców. Ligą zainteresowały się inne kluby z regionu słupskiego, które chciały do niej przystąpić, co tylko potwierdzało słuszność jej powstania. Z początkiem grudnia 2023, odbędzie zebranie organizatorów ligi na którym podejmą decyzję o jej kształcie i formule w roku 2024 - dodaje Mikucki.

Patronem tytularnym ligi było Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, zaś wspierały ją: Gmina Słupsk, oraz Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce. Do zobaczenia w roku 2024.