Fisz Emade Tworzywo przyciągnęli do Swołowa wielu fanów (zdjęcia)

Lato na łące to trzy odrębne koncerty, które odbywają się w Swołowie, na terenie Zagrody nr 5. Malownicze położenie łąki, która znajduje się tuż za XIX wieczną Zagrodą Inicjatyw Twórczych, zaprasza do organizacji takiego przedsięwzięcia. Dodatkowo, podczas wydarzenia, uczestnicy będą mogli skorzystać z ciekawych propozycji kulinarnych. Nie zabrakło również sielskich atrakcji dla najmłodszych - mówi Włodzimierz Wolski z Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swołowie.

14 lipca w piątek w Swołowie zagrał Fisz

Fisz Emade Tworzywo to jeden z najważniejszych zespołów na polskim rynku fonograficznym. Od 2001 roku wydali 10 płyt utrzymanych w stylistyce około hiphopowej. Jako pierwsi na tak wysokim poziomie wprowadzili w polskim hip hopie miękkie brzmienia i miękkie teksty, nawiązując swego czasu do klimatów Native Tongues. Od tamtego momentu, do dzisiaj bracia stale eksperymentują. Starają się aby wszystkie ich wynalazki łączył jeden składnik – wysoka jakość i zaangażowanie.

W cudownej, sielskiej atmosferze bawiło się prawie 1000 gości. Już wkrótce kolejny koncert Lato na Łące | Koncert Sebastian Riedel & Bartek Miarka Akustycznie | 05.08.23, ilość miejsc ograniczona. Do zobaczenia w Zagrodzie Inicjatyw Twórczych.

fot. Tomasz Iwański Fotografia - Fotoblog