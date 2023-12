Fotoradar w Borzytuchomiu na DW 209 już za kilkanaście dni (WIDEO)

Rodzice boją się o dzieci

I dodają. - Prosimy przeanalizować, ile wypadków miało miejsce przed wjazdem do Borzytuchomia - mówią ludzie i trzeba się z nimi zgodzić, bo faktycznie na tym odcinku drogi doszło do wielu tragicznych zdarzeń.

- Ta długa prosta przed Borzytuchomiem to prawdziwe przekleństwo - mówią mieszkańcy Borzytuchomia. - Większość kierowców nie spuszcza nogi z gazu. Wpadają do wsi rozpędzeni. Za nic mają wysepkę spowalniającą, czy elektroniczny czujnik mierzący prędkość i wyświetlający czerwony komunikat, gdy przekraczają 50 kilometrów na godzinę. A kilkaset metrów dalej jest szkoła i przejście dla pieszych. Boimy się o bezpieczeństwo naszych dzieci.

Słowa rodziców potwierdza Ludwik Megier, sekretarz gminy Borzytuchom.

- Rodzice dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły wystąpili z taką inicjatywą mającą poprawić bezpieczeństwo - mówi sekretarz gminy. - Niepokoi ich właśnie prędkość wjeżdżających do wsi samochodów. W tej sprawie wójt zawarł porozumienie z Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego i zgodnie z tą umową ma zostać zainstalowany fotoradar. Ma on zostać ustawiony do 15 grudnia tego roku.

Dodajmy, że fotoradar pojawi się na wlocie do Borzytuchomia od strony Bytowa, na wysokości budowanego sklepu wielkopowierzchniowego. Gmina Borzytuchom sfinansowała całą procedurę. To koszt około 30 tys. zł. Zapewniła też przyłącze elektryczne. ITD ma natomiast zapewnić samo urządzenie.