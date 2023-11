Gala Bokserska Białych Kołnierzyków już w najbliższą sobotę. Zobacz kartę walk

Organizatorem gali jest Tomasz Mazur z Klubu Bokserskiego Mazur Boxing Słupsk.

- Jest to gala dla osób, które trenują boks rekreacyjnie. Są to osoby w różnym wieku od 19 do 49 lat. Pod czas wieczoru bokserskiego mają okazję sprawdzić swoje umiejętności oraz zaprezentować się przy dużej publiczności – mówi Tomasz Mazur.