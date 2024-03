Gigantyczny rachunek za prąd. Dostawca energii twierdzi, że licznik działał prawidłowo

- Ciągle tę walkę przegrywamy i jest to jak zderzenie z czołgiem. Efekt tej walki to odłączony prąd. Trwa jeszcze zima, a my mamy 9-letnią chorą córkę. Brak prądu to brak ogrzewania i ciepłej wody, do choć mamy ogrzewanie gazowe, to jednak piec potrzebuje prądu do działania. To problem chociażby z odrabianiem lekcji, żyjemy jak w średniowieczu - mówi pan Grzegorz.

Czytelnik twierdzi, że otrzymał informację, że reklamacji nie uwzględniono z powodu pozytywnego wyniku badania licznika. Złożył kolejną reklamacje pokazując, że od wymiany licznika rachunki są radykalnie niższe. Łącznie za cztery miesiące od wymiany nie przekroczyły 1600 zł, gdy za cztery miesiące przed wymianą rachunki wyniosły prawie 12 000 zł!

Wnioski i prośby

- Składaliśmy kolejne wnioski pokazując na podstawie zużycia po wymianie i przed, że to po prostu niemożliwe - uważa pan Grzegorz. - Ale Energa ma swoje regulaminy. Kazano nam zapłacić całą kwotę zadłużenia grożąc odłączeniem prądu. Zaproponowano rozłożenie na raty. Po pierwsze nie zgadzamy się ze wskazaniem poprzedniego licznika. Po drugie plan ratalny, który nam zaproponowano był absurdalny. Mieliśmy płacić raty po 2 600 zł co dwa tygodnie! Za każdym razem grożąc, że inaczej odłączą prąd. Wysyłaliśmy kolejne wnioski i prośby. W końcu zgodzono się na to, że rata wyniesie 1000 zł miesięcznie. Łącznie spłaciliśmy już ponad 7000 zł. Zdziwiliśmy się, gdy pod koniec lutego otrzymaliśmy SMS informujący, że mamy zapłacić w ciągu trzech dni 5400 zł, bo inaczej odetną nam prąd. I znowu infolinia. Otrzymałem informację, że plan ratalny został zerwany ponieważ... w grudniu rata wpłynęła z jednodniowym opóźnieniem. To po prostu niedorzeczne. I kolejny wniosek o przywrócenie planu ratalnego. Szóstego marca przyjechał pan z Energii i odłączył prąd. Kolejne godziny spędzone na infolinii. I w końcu odpowiedź. Aby przywrócić plan ratalny mamy zapłacić 3013 zł. Nie mamy takich pieniędzy. Mamy kredyt, który musimy spłacać, mamy jak każdy rachunki do płacenia. Mamy osiem koni, które trzeba wyżywić. Prowadzimy hipoterapię dla dzieci niepełnosprawnych oraz jazdy konne. Co weekend przebywa u nas nawet 5-6 dzieci. Mają pobyt, wyżywienie i jazdy konne. Wszystko za darmo. To nasza pasja. Bez prądu nie będą mogły u nas przebywać, bo bez prądu nie ma ogrzewania ani ciepłej wody. Jesteśmy załamani. To wszystko jest nie w porządku. Uważamy i jesteśmy pewni, że zadłużenie nie powstało na skutek naszych działań, a wyłącznie z winy źle działającego licznika. Widać to jak na dłoni, patrząc na rachunki przed wymianą i po wymianie licznika. Gdyby nie to, nie mielibyśmy żadnego zadłużenia. Energa nie patrzy na to, że spłacamy zadłużenie, mimo że się z nim nie zgadzamy.