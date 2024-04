Gmina Damnica skorzysta z doświadczeń Szkoły Policji w Słupsku

To efekt porozumienia, jakie podpisał Andrzej Kordylas, wójt Gminy Damnica z insp. Piotrem Cekałą, komendantem Szkoły Policji w Słupsku.

Kluczowym punktem tej inicjatywy będzie organizacja szeregu zajęć szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa, które obejmą nie tylko pracowników urzędu, lecz również nauczycieli i uczniów z gminnych szkół.

- Bezpieczne społeczeństwo to szczęśliwe społeczeństwo. Dlatego też dążymy do ciągłego podnoszenia standardów bezpieczeństwa w naszej gminie. To także projekt społeczny, w swojej złożoności integrujący również w pewien sposób społeczność szkolną - mówi Andrzej Kordylas, wójt gminy Damnica.

Jak informuje Gmina Damnica, edukacja zdobyta przez uczestników projektu przełoży się również na poczucie bezpieczeństwa również w sferze prywatnej.

Jednym z kolejnych kroków będzie również kurs samoobrony dla kobiet - mieszkanek gminy Damnica.

- Mamy już gotowy plan, który od momentu pojawienia się samej inicjatywy, spotkał się z zainteresowaniem społeczeństwa. To dla nas największy sygnał tego, że planujemy iść we właściwym kierunku. Naszym celem jest stworzenie warunków, które pozwolą każdemu czuć się bezpiecznie w naszej gminie - zauważa wójt Kordylas.

Współpraca ze Szkołą Policji w Słupsku to nie jedyne działania Gminy Damnica w celu podniesienia standardów bezpieczeństwa. Samorząd przeprowadził m.in. kompleksowe szkolenie z cyberbezpieczeństwa, stworzył strzelnicę do szkolenia uczniów i mieszkańców gminy oraz zorganizował dostęp do defibrylatora AED – profesjonalnego aparatu do resuscytacji krążeniowo – oddechowej.