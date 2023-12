Gmina Miastko wyda milion złotych na zimowe utrzymanie dróg (WIDEO)

Milion na odśnieżanie i piasek

Samorządowcy z Miastka przyznają, że na zimowe zachowanie bezpieczeństwa na ulicach, chodnikach wydają bardzo dużo pieniędzy.

- Jesteśmy największą gminą w województwie pomorskim a ósmą w Polsce - mówi Witold Zajst, burmistrz Miastka. - To zobowiązuje. Mamy bardzo dużo dróg, za które odpowiadamy. To ponad 180 kilometrów na terenie okolicznych wsi, a 40 w samym mieście. To ogromna struktura. Na zimowe utrzymanie dróg przeznaczamy milion złotych. Wydaje mi się, że prawdopodobnie do końca roku wydamy już około 350 tysięcy złotych w zależności od pogody.