Godzina drogi od Słupska. Pomysły na krótkie wycieczki w regionie (część 2.). Szlakiem dworków i pałaców

Pierwsza część naszego przewodnika cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, stąd pomysł na część drugą. Co prawda, lockdown trwa nadal, ale nie przeszkadza nam to w wyprawach. Nikt nie zabronił wychodzić z domu i podróżować własnym samochodem.

Ich historie często są podobne. Kiedyś piękny dwór z otaczającym go parkiem, potem wojna, więc siedziba władz niemieckich, potem najazd sowietów, w latach 90. PGR, a potem... wielu prywatnych właścicieli z planami renowacji i rozbudowy. Plany okazywały się szklanymi domami jak w "Przedwiośniu" Żeromskiego. I zostawały rudery. Kompletnie zdewastowane obiekty, do których strach wchodzić do środka, gdyż grożą zawaleniem. Często nie są jednak nawet zabezpieczone.