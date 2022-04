Grupa Sierleccy Czarni Słupsk będą walczyć o punkty w Gliwicach

Dla ekipy ze Słupska sprawa jest prosta. Jeśli podopieczni Mantasa Cesnauskisa wygrają z GTK osiągną historyczny wynik. Jako beniaminek tegorocznych rozgrywek przystąpią do walki o medale z pierwszego miejsca, co da im przewagę parkietu w każdej z rund fazy play - off.

O dwa ligowe punkty jednak nie będzie wcale łatwo. Gliwiczanie w obecnej sytuacji w każdym meczu grają o życie, a wygrana z liderem rozgrywek na pewno zadziałała by na nich niezwykle mobilizująco. Liderem ekipy z Gliwic jest Jabarie Hinds. Obwodowy GTK to niezwykle uzdolniony strzelec, który, jeśli tylko dobrze wejdzie w mecz - długimi momentami sam potrafi seriami zdobywać kolejne punkty. W bieżącym sezonie notuję na swoim koncie średnio 15.4 punktów, do których dokłada 5.5 asysty. W ostatnim ligowym meczu gliwiczanie sprawili dość sporą niespodziankę i pokonali w Lublinie miejscowy Start 77 do 69. W pierwszym starciu między Czarnymi a GTK lepsi okazali się nasi koszykarze, który wygrali na własnym parkiecie 84:74. Najlepsi na boisku po stronie Czarnych byli wtedy Garrett oraz Beech - którzy zdobyli kolejno 21 oraz 14 punktów.

Początek meczu już w piątek - 8 kwietnia o godzinie 19 30. Mecz obejrzeć będzie można na platformie internetowej - EMOCJE.TV.