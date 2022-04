Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - King Wilki Morskie Szczecin w Play-off. Terminy i godziny meczów

Pierwsze dwa mecze w hali Gryfia

Rywalizacja rozpocznie się we wtorek (19 kwietnia) o godzinie 17:30. Drugie starcie pomiędzy tymi zespołami, kibice będą mogli obejrzeć w czwartek (21 kwietnia) o godzinie 20:00. Bezpośrednią relację z tych meczów przeprowadzi Polsat Sport Extra.

Wyjazd do Szczecina

Po dwóch meczach w Słupsku, drużyny przeniosą się do hali przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie. Mecz numer trzy odbędzie się w poniedziałek 25 kwietnia o godzinie 19:30. Transmisję przeprowadzi Emocje.TV.

Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Jeśli do wyłonienia zwycięzcy potrzebne będą kolejne mecze to odbędą się one w środę 27 kwietnia i w sobotę 30 kwietnia.

Terminarz Play-Off EBL:

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - King Wilki Morskie Szczecin