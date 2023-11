Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zagra w niedzielę w Szczecinie. SKSK Piekło Północy zaprasza na wyjazd!

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk, po nienajlepszych ostatnich meczach, wygrała we własnej hali z WKS Śląskiem Wrocław. Gra słupskiego klubu była tak dobra, że goście z Dolnego Śląska do przerwy zdobyli jedynie 13 punktów. Druga połowa to spokojne kontrolowanie meczu i wygrana 78:53.

Następny mecz Czarni rozegrają w Szczecinie. SKSK Piekło Północy organizuje wyjazd na to spotkanie. Przy pełnym autokarze, koszt transportu będzie wynosił około 80 zł, a bilet to maksymalnie 30 zł na osobę. Jak informuje Klub Kibica, zostały jeszcze miejsca.

Uczestnicy wyjazdu będą mogli wygrać jubileuszowy szalik XX-lecia. Jest to jedyna taka okazja, aby zdobyć za darmo ten kolekcjonerski szalik!

SKSK Piekło Północy

Koniec zapisów Czwartek 23.11.2023 o godzinie 12:00.