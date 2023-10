Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zagrają z Legią Warszawa o pierwsze zwycięstwo!

Słupski klub od początku sezonu zawodzi na całej linii. W ich grze brakuje zespołowości, twardej obrony czy skutecznej gry pod koszem. Ich przekleństwem są też rzuty z dystansu, które przecież przez ostatnie sezony często były ich znakiem firmowym. Do tej pory w dwóch grach podopieczni Mantasa Censuskisa trafili tylko 10 z 40 oddanych "trójek".

O przełamanie będzie jednak niezwykle trudno. Legioniści w tym sezonie wydają się zespołem kompletnym, który jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia złotego medalu. Ekipa z Warszawy do tej pory rozegrała tylko jeden ligowy mecz, a w nim bez większego problemu rozprawiła się z przeciwnikami z Zielonej Góry, których pokonali 90 do 72. Liderami drużyny prowadzanej przez Wojciech Kamińskiego są m.in Marcel Ponitka, Christian Vital czy Aric Holman.

Czarni z pewnością będą chcieli zrehabilitować się za porażki w poprzednich dwóch meczach i udowodnić sobie, a także kibicom, że stać ich na zdecydowanie lepszą grę.

Początek piątkowego starcia (6 październik) o godzinie 17:30 w słupskiej hali Gryfia. Bezpośrednia transmisja na kanale Polsatu Sport Extra od godziny 17:20.