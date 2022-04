Grupa Sierleccy Czarni wygrali sezon zasadniczy!

Od początku Czarni nie mogli znaleźć odpowiedniego rytmu. Dobre rzuty z dystansu, przelatali słabymi podkoszowymi akcjami. Problemy ze skutecznością miał lider Czarnych - Garrett, a gospodarze grali prosto i skutecznie.

Decydujące okazały się ostatnie sekundy meczu, gdzie więcej zimniej krwi zachowali nasi koszykarze. W ostatnich akcjach punkty zdobywali Lewsi oraz Garrett, a gospodarze w decydującej akcji meczu zanotowali prostą stratę. Kolejne dwa wolne trafił Beech i Garrett, a Czarni wygrali 83:76.

To co przed sezonem wydawało się niemożliwe stało się faktem. Beniaminek bieżącego sezonu do fazy play - off przystąpi z pierwszego miejsca!

GTK Gliwice - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 76:83 (14:17, 15:21, 25:22, 22:23)

GTK: Wiśniewski 6, Radwański 5, Put 16, Dodd 4, Hinds 19, Krajina 16, Williams 10

Czarni: Lewis 17, Beech 18, Klassen 13, Witliński 4, Garrett 17, Jankowski 5, Musiał 4 Słupiński 1, Young 4