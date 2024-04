Gwiazdy zjadą do Bytowa. Kto wystąpi na święcie miasta?

Niedziela wygląda również atrakcyjnie. To ukłon w stronę młodszych mieszkańców Bytowa.

Największą gwiazdą i najbardziej oczekiwaną przez mieszkańców to z pewnością Agnieszka Chylińska. Artystka uświetni urodziny miasta, a także będzie świętować 30-lecie działalności scenicznej. Jej występ zaplanowano na sobotę. Tego dnia na scenie zobaczymy także gwiazdę polskiej sceny hip-hopowej - Donguralesko.

Piątkowy wieczór zapowiada się bardzo tanecznie. Jedną z gwiazd tego dnia będzie Olivia Addams, która z pewnością rozgrzeje publiczność i zaprosi do wspólnej zabawy. Ostatnie miesiące na listach przebojów należały do Olivii - każdy z utworów był na szczytach list przebojów wielu rozgłośni radiowych. Tego dnia wystąpi także duet Cosmos, autor piosenki „Droga pani, ale pani pachnie”. Wieczór zakończy Dj Brave.

- Myślę, że na taką informację czeka duża część młodych ludzi. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych, polskich raperów Malik Montana pojawi się specjalnie dla Was na Dni Bytowa - informuje Marian Gospodarek, dyrektor Bytowskiego Centrum Kultury.

Inne atrakcje

- Klub Biegacza "GOCH" Bytów zaprasza wszystkich na byciowanie po tartanie czyli Bieg Bycia, który odbędzie się 13 lipca, podczas Dni Bytowa. Co prawda, sporo czasu zostało do zawodów, ale warto datę imprezy zapisać w kalendarzu. W ramach imprezy Biegu Bycia odbędą się biegi dla dzieci oraz bieg główny na dystansie 5000 m. Dzieci będą biegać na różnych dystansach, a dorośli zostaną podzieleni na serie, w których startować będzie ok. 25 osób.

- 13 lipca w godz. 11-17 - IX Wystawa Pojazdów Zabytkowych i Unikatowych. Wystawa odbędzie się w innej formie niż dotychczasowo. Pojazdy zostaną zaprezentowane na parkingu przy dworcu PKS Bytów.