Icon Sea Czarni Słupsk przegrali ważny mecz w Zielonej Górze

28 kolejka Orlen Basket Ligi nie jest zbyt szczęśliwa dla zespołu Icon Sea Czarni Słupsk. Zespół ze Słupska wybrał się do województwa lubuskiego na mecz z drużyną Enea Stelmet Zastal Zielona Góra. Nie było to udane spotkanie w wykonaniu Czarnych. Przegrali bowiem pierwsze trzy kwarty, a próby odrobienia strat w ostatniej części meczu, nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Można powiedzieć, że Stelmet kontrolował spotkanie przez praktycznie całą jego długość.

Najlepszym zawodnikiem Czarnych był MaCio Teague, który zdobył 21 punktów, 11 zbiórek i 5 asyst. W zespole gości wyróżnili się AJ English i Jeriah Horne, którzy uzbierali po 19 punktów.

Porażka spowodowała, że nadzieja Czarnych na awans do Play-Off znacząco spadła. W tym momencie są to jedynie matematyczne szanse, aby dostać się do najlepszej ósemki. Słupski zespół musi wygrać ostatnie dwa mecze sezonu regularnego, a przy okazji liczyć na potknięcia zespołów, które również chciałyby znaleźć się w następnej rundzie.