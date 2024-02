Icon Sea Czarni Słupsk zagrają na wyjeździe z MKS Dąbrową Górniczą

Samo spotkanie jest bardzo ważne dla obydwu drużyn. Zarówno słupszczanie jak i ekipa z południa Polski mają identyczny bilans zwycięstw do porażek, a przy tak wyrównanej i spłaszczonej tabeli, każde dwa zdobyte punkty mają kolosalne znaczenie w kontekście walki o górną ósemkę.

Dąbrowianie to ekipa grająca bardzo ofensywnie, która, kiedy ma swój dzień jest niezmiernie trudna do zatrzymania. Punktowym liderem MKS jest Marc Garica, który w każdym meczu zapisuję średnio na swoim koncie 19 punktów. Jednak to chyba Tayler Person jest najważniejszą postacią w całym zespole. Amerykanin rozgrywa niesamowity sezon, a do 17 zdobywanych punktów dokłada ponad 9 asyst w każdym rozegranym spotkaniu. Warto zaznaczyć, że barwy klubu z Dąbrowy Górniczej reprezentują znakomicie w Słupsku znani byli zawodnicy Czarnych - Dawid Słupiński oraz Błażej Kulikowski.