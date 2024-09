Imprezy na koniec lata w klubie Euphoria w Łebie [FOTOGALERIA]

Klub Euphoria w Łebie to miejsce, które niezmiennie przyciąga miłośników dobrej muzyki i zabawy. Wakacyjny sezon obfituje w wydarzenia z udziałem znanych artystów, co czyni to miejsce obowiązkowym punktem na mapie nocnego życia nadmorskiego kurortu. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji odwiedzić Euphorii, koniecznie zaplanujcie wizytę i przekonajcie się sami, dlaczego to miejsce cieszy się tak dużą popularnością.

Fotorelacja z imprez

Zdjęcia z ostatnich imprez w klubie Euphoria można znaleźć dzięki uprzejmości klubu na ich oficjalnym profilu na Facebooku Klubu Euphoria Łeba (facebook).

Więcej zdjęć z weekendowych wydarzeń znajdziesz w naszym specjalnym serwisie #StrefaImprez. Kliknij i przejdź do: SERWISU