IV liga: Bytovia i Gryf w grupie mistrzowskiej. Trener Bednarczyk mówi o murawie (zdjęcia)

Gryf Słupsk - Arka II Gdynia 2:3 (1:1)

Bramki: 0:1 Kajetan Staniszewski (11), 1:1 Oskar Zieliński (15), 2:1 Fabian Słowiński (69), 2:2 Kornel Przyborowski (71), 2:3 Hubert Żuber (76-głową)

Gryf: Bielańczuk - D.Więckowski, K.Gołojuch, Kozakowski, Parzych (78 Prusaczyk), Gregorek (83 Piechowski), Jendruch, Szymon Mytych, Zieliński, Piekarski, Słowiński.

W 11. minucie Kajetan Staniszewski otrzymał piłkę tuż przed polem karnym i uderzył celnie lewą nogą pod poprzeczkę. Prowadzenie gości utrzymało się 4 minuty. Akcja prawą stroną Szymona Mytycha, który wpadł w pole karne i wyłożył piłkę na 3 metr do Zielińskiego, który strzelił pod poprzeczkę. Tuż przed przerwą lewą stroną zaatakował Oskar Zieliński, wbiegł z piłką w pole karne pod końcową linię i uderzył z ostrego kąta, jednak Leonid Otczenaszenko nie dał się zaskoczyć. Po kwadrancie drugiej części po rzucie rożnym główkował Maciej Gregorek, jednak nad poprzeczką. W 69. minucie ostre dośrodkowanie z rzutu wolnego wykonał Tomasz Piekarski, a tuż przed bramką do siatki piłkę uderzył na 2:1 Fabian Słowiński. Ale słupszczanie prowadzili tylko 2 minuty. Kornel Przyborowski zaatakował lewą stroną, prowadził piłkę aż do pola karnego skąd uderzył w długi róg pod poprzeczkę W 76. minucie dośrodkowanie z lewej strony Patryka Soboczyńskiego i strzałem głową zakończyła akcję Hubert Żuber.