IV liga: Gryf - Jantar 2:2 (zdjęcia), Bytovia - Pogoń 1:0, Gryf W. - Sparta 1:0, Anioły - Wikęd 0:2

Bytovia - Pogoń Lębork 1:0 (1:0)

Bramka: 1:0 Jakub Malich (34 - w sytuacji sam na sam).

Bytovia: Ryngwelski - Wdowiak, Szmidke, Lejk, Wolski, Błaszkowski, Kajdrowicz (90 Leik), Chojnacki (71 Tochman), Wirkus (89 Barra), J.Malich (83 Kropidłowski), Rzepiński (77 Jakubek). Pogoń: Smolak - Dettlaff, Wojda (86 Samulski), Iwański, A.Formela, Kwaśnik (71 Miotk), Kozerkiewicz, Piór (62 Kajca), Janowicz (65 - cz.k.), Pawlik (56 D.Formela), Siłkowski.

- Z drżącym sercem jechałem do Bytowa, bo jednak trochę zdrowia i życia tutaj zostawiłem. Cieszę się, że nie wszyscy w Bytowie zapomnieli. Miło było wspomnieć sytuacje, które tutaj mnie spotkały. Nie ma co ukrywać, nie mieliśmy argumentów w tym spotkaniu. Przez całe spotkanie nie stworzyliśmy naprawdę groźnej sytuacji. Nieliczne uderzenia w pierwszej połowie, a w doliczonym czasie Artur Formela który przyjął piłkę i wbiegł w pole karne. Po stracie zawodnika Bytovia stwarzała kontry i chyba tylko jej gracze wiedzą, że nie wpadła druga albo i trzecia bramka. W pełni zasłużone zwycięstwo Bytovii. Mecz był ciężki dla obu drużyn, bo runda rozpoczęła się nieciekawie. Zespół który przegrał jest „zabity” i już mu tylko pozostaje gra w dolnej części tabeli. Nie bierzemy jednak pod uwagę tego, że będziemy w strefie spadkowej, czy walczyć o utrzymanie. Swój cel jakim jest pozostanie w lidze osiągniemy. Na przyszły sezon zobaczymy jak to będzie wyglądać - powiedział Waldemar Walkusz, trener Pogoni Lębork.