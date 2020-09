IV liga: Pierwsza porażka w lidze. Wda Lipusz - Gryf Słupsk 2:3 (1:1)

W 27. minucie gryfici zagrali przez środek z pierwszej piłki, Więckowski zrobił przewagę, a do odbitej piłki dopadł Zieliński i z woleja uderzył. Wyrównanie padło po rzucie wolnym i dośrodkowaniu z 20 metrów, a piłka wpadła "za kołnierz" słupskiego bramkarza. Słupszczanie objęli prowadzenie 20 sekund po przerwie. Z autu na wysokości "szesnastki" piłka zagrana została do Zielińskiego, który pięć metrów przed końcową linią zagrał do środka pola karnego, gdzie czekał Mikołajczyk. Słupszczanie kolejne gole stracili po rzutach wolnych. Z 40 metrów przyłożył Plutowski, a piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki. Chwilę potem z 25 metrów uderzenie z prawej strony, Bielańczuk zdołał odbić, ale dobił zawodnik Wdy. Słupszczanie mieli przebłyski w tym meczu, ale ogólnie brakowało precyzji i dokładności. Okazje do zdobycia gola mieli jeszcze Piekarski i Mytych.