IV miejsce UKS Sparta Sycewice w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim w Licheniu

W pierwszej fazie turnieju rozegrano gry eliminacyjne i Sparta po porażce ze Śląskiem Wrocław 0-3 oraz dwóch wygranych z Żuri Olsztyn 2-0 i Zwar Warszawa 6-3 z drugiego miejsca awansowała do gier półfinałowych. W grupie półfinałowej UKS Sparta pokonała Lecha Poznań 3-2, Bałtyk Koszalin 2-1 oraz Zagłębie Sosnowiec 3-1 i z pierwszego miejsca uzyskała awans do Grupy Champions gdzie rywalizowała z najlepszą ósemką całego turnieju.

Mecze finałowe rozegrano w systemie każdy z każdym a Sparta grała że zmiennym szczęściem. W pierwszym meczu spotkała się z angielskim Norwich City. Anglicy objęli prowadzenie ale zaraz strzałem głową wyrównała Zofia Harmacińska. Spartanie stwarzali sytuacje bramkowe i w końcówce meczu strzałem z dystansu bramkę zdobyli młodzi Anglicy. Młodzi piłkarze Sparty ruszyli całym zespołem do odrobienia strat, niestety dwie kontry piłkarzy Norwich były skuteczne i piłka znalazła drogę do bramki. - dodaje Hendryk.

W kolejnych meczach finału padły następujące wyniki:

- Końcowa lokata mogłaby być lepsza, ale nie ma co narzekać. Jestem dumny ze swoich walczących, pięknie i ofensywnie grających małych Spartan. Zwłaszcza, że na 12 zawodników połowa to chłopcy z młodszego rocznika 2015/16.. Szkoda nam Nikosia Tomkowicza, który nie mógł być z nami. W małych miejscowościach nie ma takiego wyboru i selekcji młodych piłkarzy. Gramy i walczymy takimi chłopcami jakich posiadamy, bardzo ich szanuję bo to prawdziwi piłkarze, z charakterem, chcący dużo trenować i robić stałe postępy. Ja tym dzieciakom chcę pomóc i mam satysfakcję, że grą i umiejętnościami nie ustępują, a często przewyższają piłkarzy z większych akademii. Gra naszych małych piłkarzy i coraz większe sukcesy powodują też, że mam i mamy coraz większy choć pozytywny to jednak kłopot. Jesteśmy zapraszani na duże turnieje w Polsce i zagranicą, ale nie mamy aż takich możliwości finansowych. Dlatego serdecznie dziękuję rodzicom, babciom, dziadkom naszych Spartan za pomoc w organizacji wyjazdu i wspaniałej atmosfery, kulturalnego dopingu w czasie trzydniowego pobytu w Licheniu. Cieszymy się, że możemy godnie reprezentować w takim prestiżowym turnieju Sycewice - mówi Ryszard Hendryk.